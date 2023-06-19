



Израиль дал согласие на разработку палестинского газового месторождения

В рамках действий Израиля, Египта и Палестинской администрации по развитию палестинской экономики и поддержанию стабильности в регионе Израиль решил дать разрешение на разработку месторождения природного газа Gaza Marine у ​​побережья Газы, сообщила Канцелярия премьер-министра.



Проект должен быть согласован со службами безопасности и подлежит прямым переговорам с Египтом во взаимодействии с Палестинской администрацией и завершению межминистерской штабной работы под руководством Совета национальной безопасности по защите безопасности и дипломатических интересов Израиля.



Морское месторождение природного газа, расположенное в 36 километрах от побережья Газа, было открыто в сентябре 2000 года и содержит 30 миллиардов кубометров (миллиардов кубических метров). Его статус неясен, и Израиль никогда официально не отказывался от него, но в том же году премьер-министр Эхуд Барак дал председателю Палестинской администрации Ясиру Арафату право бурить в нем и получать прибыль от доходов. Если палестинцы хотят получать доход от месторождения сейчас, им потребуется соглашение, определяющее его статус.



В феврале 2021 года вопрос вернулся на повестку дня, когда Египет и палестинцы подписали меморандум о взаимопонимании по разработке месторождения природного газа. В соответствии с соглашением, египетский газовый холдинг и Палестинская администрация будут сотрудничать в разработке резервуара и транспортировке газа в сектор Газа и на установки по сжижению газа в Египте.



В прошлом году дело снова стало важным, когда правительство Беннета-Лапида получило запрос на продолжение разработки месторождения, но в июле прошлого года тогдашний министр национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов Карин Эльхарар решила передать эту “горячую картошку” следующему правительству. В то время сообщалось, что Израиль, Палестинская администрация и Египет работали над разработкой месторождения природного газа при посредничестве США и ЕС.



В октябре прошлого года министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что рамочное соглашение уже заключено со всеми сторонами, включая Израиль, и что он ожидает прогресса в ближайшее время. Однако с тех пор правительство в Израиле сменилось, и прошло восемь месяцев, а согласия до сих пор нет. Если этот шаг в конечном итоге состоится, значение для палестинцев очевидно: потенциальный доход в десятки миллиардов долларов и огромный импульс для палестинской энергетической промышленности.



Однако возникает вопрос, что Израиль получит взамен. Граждане Израиля Авера Менгисту и Хишам аль-Саед, которые пересекли границу, а также останки израильских солдат Хадара Голдина и Орона Шауля все еще удерживаются в Газе. Согласно сообщению Asharq Al-Awsat, арабской международной газеты со штаб-квартирой в Лондоне, Египет продвигает долгосрочное перемирие между двумя сторонами. Газовый резервуар Gaza Marine станет важным элементом такого перемирия.