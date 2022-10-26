



Израиль дал окончательное разрешение на начало добычи на месторождении Кариш

Министерство энергетики Израиля дало окончательное разрешение во вторник газовой компании Energean начать добычу природного газа на месторождении Кариш.



Премьер-министр Яир Лапид приветствовал этот шаг, заявив, что "как мы все время говорили, добыча газа на месторождении Кариш начнется, как и планировалось, в момент завершения технических условий".



До того, как между Израилем и Ливаном было достигнуто недавнее соглашение о морской границе, террористическая группировка "Хизбалла", которая в июле запустила беспилотники в сторону Кариша, угрожала нападениями, если Израиль продолжит добычу газа в спорном районе.



Подписание соглашения запланировано на четверг, 27 октября.



Лапид сказал, что добыча природного газа из Кариша "укрепляет энергетическую стабильность Израиля, наши позиции в качестве экспортеров энергии, а также укрепляет экономику Израиля и помогает бороться с глобальным энергетическим кризисом".



Представитель Energean подчеркнула в интервью информационному агенству AFP, что, несмотря на то, что компания получила разрешение, она еще не начала добычу газа из Кариша.



Представитель министерства энергетики сообщил AFP, что выданное во вторник разрешение было последней формальностью, необходимой Energean для начала добычи.



Кариш станет третьим разрабатываемым израильским газовым месторождением посла Тамар и Левиафана. Каждая из трех буровых установок будет связана с материком отдельной инфраструктурой.



Министерство энергетики заявило, что экспорт газа в Иорданию и Египет может увеличиться, "а оттуда — дальше в Европу, которая нуждаются в природном газе в свете глобального энергетического кризиса".



