



Израиль будет экспортировать газ в Европу через Грецию и Кипр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что вчера на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр.



Об этом он написал в своем Twitter.



"Мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет во всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - написал Эли Коэн.



