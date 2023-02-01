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Израиль будет экспортировать газ в Европу через Грецию и Кипр
01.02.2023 12:14 Ольга Белозерова

Израиль будет экспортировать газ в Европу через Грецию и Кипр

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что вчера на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет во всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - написал Эли Коэн.

 

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