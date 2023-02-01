Израиль будет экспортировать газ в Европу через Грецию и Кипр
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что вчера на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом договорился об экспорте израильского газа в Европу через Грецию и Кипр.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет во всю Европу. В условиях глобального энергетического кризиса это укрепит наши международные позиции и принесет стране большие деньги", - написал Эли Коэн.
מחזקים את הקשרים עם יוון והופכים את ישראל למעצמה אנרגטית🇮🇱🇬🇷— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 1, 2023
אתמול בפגישה עם שר החוץ היווני ניקוס דנדיאס, סיכמנו על ייצוא גז ישראלי דרך יוון וקפריסין, שיגיע לכל אירופה.
בזמן של משבר אנרגיה עולמי, זה יחזק את מעמדנו הבינלאומי ויכניס הרבה כסף למדינה. pic.twitter.com/yIsbCbGqjH