



Израиль активизирует усилия по увеличению экспорта газа

Растущий спрос на газ в Европе и во всем мире после начала войны между Россией и Украиной создал окно возможностей для экспорта газа с Ближнего Востока в Европу, а также в другие страны, такие как Индия и Китай.



В этой ситуации правительства Израиля, Египта, Кипра и Греции стремятся ускорить решение вопроса и сформулировали несколько различных вариантов действий. Среди прочего, правительства намерены построить новую систему трубопроводов, по которой газ из Израиля и Кипра будет поступать на объекты по сжижению газа в Египте (которые также будут использовать газ для внутренних нужд). Также планируется построить завод по производству СПГ на восточном побережье Кипра и плавучий комплекс по сжижению газа в рамках расширения разработки месторождения Левиафан, чтобы экспортировать газ в Европу с использованием танкеров.



План состоит в том, чтобы максимизировать потенциал израильских ресурсов природного газа в пределах временного интервала, создаваемого спросом в Европе.



Израильский источник, знакомый с этой темой, сказал Globes: "Это должно произойти как можно скорее, иначе мы упустим возможность, а задержки уже создали глобальный скептицизм в отношении нас".



"Следующим этапом экспорта является строительство плавучей установки по сжижению газа, которая планируется в рамках расширения месторождения Левиафан и позволит Израилю экспортировать газ в Европу и некоторые части Азии", — сказал Йосси Абу, генеральный директор New-Med Energy, партнер по разработке месторождения Левиафан. — "Это самое экономичное и удачное решение, которое станет альтернативой дорогим и длинным трубопроводам".



Стоимость строительства нового завода по сжижению оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. После строительства начнется этап сжижения, и танкеры со сжиженным газом отправятся в порты Европы, а позже и на рынки Азии. Абу подчеркивает, что объемы экспорта будут установлены после того, как будут удовлетворены все потребности израильской экономики. Этот энтузиазм в отношении экспорта потребует надзора со стороны Министерства энергетики, чтобы обеспечить достаточное количество газа для внутреннего потребления в Израиле.



Это комплексная политика, в которой участвуют высшие органы Израиля и региона, включая канцелярию премьер-министра, Совет национальной безопасности, министерство иностранных дел и министерство энергетики. Цель состоит в том, чтобы в течение трех лет масштабы экспорта в Европу многократно увеличились, а вместе с ним и налоговые отчисления и сборы для государства.



Министерство энергетики Израиля заявило: "Министерство продолжит работу по укреплению сотрудничества с Кипром, как и со многими странами региона. В ближайшее время Администрация природных ресурсов представит ряд вопросов, связанных с разведкой, добычей и экспортом природного газа новому министру и генеральному директору. Это сложные вопросы, которые включают множество параметров и имеют экономические, энергетические и геополитические последствия".