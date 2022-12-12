



Израиль: 50% населения слишком бедны, чтобы платить подоходный налог





В материале на 13-канале о будущем экономики, ультраортодоксах и демографических изменениях профессор Дан Бен Давид приводит данные о неравенстве в экономическом бремени, которое несут граждане Израиля.



4% израильтян - ученые, врачи, преподаватели университетов, создают 53% всего экспорта за рубеж. Если критическая масса из этих 400 000 человек покинет страну, "некому будет финансировать неработающее население. которое в количественном отношении будет только продолжать расти."



Профессор утверждает: "Достаточно нескольким десяткам тысяч израильтян встать и уехать, и мы в беде"".



Половина израильских детей получает образование как в странах третьего мира. Они принадлежат к самой быстрорастущей части населения. Когда они вырастут, они не смогут иметь экономику первого мира, а также - систему здравоохранения первого мира, социальное обеспечение первого мира, вооруженные силы первого мира. Бен-Давид напоминает очевидную истину: "Израиль, который не может защитить себя, не будет существовать".



В 2018 году на каждого вернувшегося в Израиль приходится 4 уехавших. "Образованное общество, у которого есть альтернативы, не обязано оставаться здесь" - подчеркивает профессор.



По данным Бен Давида, 50% населения страны слишком бедны, чтобы платить подоходный налог, а 20 платят 92% подоходного налога.