



Изменит ли продовольственный гигант Carrefour цены на израильском рынке

После года работы, завтра, 9 мая в Израиле, откроется около 50 филиалов продовольственного гиганта Carrefour. В новой сети можно будет найти собственные брэнды сети наряду с другими товарами - также, как и у конкурентов - "Шуферсаль" и "Рами Леви".



В израильских филиалах Carrefour будет продаваться собственный бренд сети Best Price. В сети также можно найти предметы домашнего обихода по цене до 50 шекелей, и в ней будет отдел органических продуктов с десятками наименований. Среди новинок, появившихся на полках магазинов, есть, например, спрей для чистки посуды, которые стоят 5,90 шекелей, по сравнению с "Шуферсаль", который продает аналогичный товар за 10,50 шекелей - разрыв до 119 процентов.



Рис басмати будет продаваться по цене 8,90 шекелей - в сетях "Шуферсаль" и "Рами Леви" он стоит в среднем 10,90 шекелей. Влажные салфетки этой марки стоят 9,90 шекелей, по сравнению с "Шуферсаль" - 14,90 шекелей, а "Сано" - 16,90: разрыв составляет 71 процент.



В таких продуктах, как оливковое масло, макаронные изделия, кофе и чай, Carrefour является конкурентоспособной альтернативой. Зеленый чай Carrefour в количестве 25 пакетиков стоит 6,90 шекелей - по сравнению с ценой Высоцкого, который стоит 25 шекелей - разница в 262 процента.



После скачка цен на молочные продукты, новые филиалы Carrefour будут продавать продукцию израильских молочных заводов, а не молочные продукты марки Carrefour из-за трудностей с регулированием. Сеть обещает, что эти продукты появятся позже, надеясь вызвать конкуренцию на рынке молока.



Цены в Carrefour Israel будут выше, чем во Франции, и не только из-за разницы в НДС. Люк Демез, вице-президент по трансформации компании Carrefour объясняет: "У нас есть дополнительные расходы: сертификат кошерности, любые правила, расходы на импорт - поэтому цена не может быть одинаковой, но это будет очень низкая цена".