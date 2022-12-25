



"Изменения в скрытом формате". Слухи о денежной реформе в РФ

Граждан Российской Федерации предупредили об изъятии денежных средств. До этого «события» осталось меньше недели. Все дело в том, что в стране начнется масштабная денежная реформа, которую обещали запустить к Новому году, но, похоже, сроки немного сместились.



Денежная реформа, о которой говорят многие чиновники Российской Федерации вот уже несколько недель, предполагает полную замену всех купюр в стране. Процесс этот будет происходить поэтапно, первой на очереди оказалась 100-рублевая банкнота. Изымать из оборота старые образцы этих денег решено после Нового года. При этом специально идти в кредитные учреждения, чтобы получить новые денежные знаки, не нужно. Старые образцы будут изыматься из оборота незаметно для россиян. До 2029 года в стране будут иметь хождение как нынешние деньги, так и новые образцы.



Известно, что со следующей недели на очереди под замену находится 500-рублевая банкнота. Дизайн этих денег будет анонсирован в ближайшее время. Полностью процесс подготовки новых купюр в Центральный банк планируют завершить к 2025 году.



По словам финансового аналитика Артема Звездина, реформа проходит в несколько этапов, каждый из которых не требует личного участия от гражданина Российской Федерации. Кроме того, замена денежной единицы не влечет за собой изменение номинальной стоимости денег, деноминация в стране не проводится.



Аналитик говорит, что бояться денежной реформы не нужно, так как она не отразится на уровне жизни граждан и на экономике страны. Вместе с этим в России введут цифровой рубль. Для обычных граждан он будет похож на деньги, которые лежат на банковском счете, но отличие цифрового счета в том, что он не привязан к банкам, соответственно, никаких комиссий нет.



«Цифровые деньги — это не новинка, они уже используются во многих странах, например, они хорошо себя зарекомендовали в Китае», — говорит аналитик.