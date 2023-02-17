



Из-за землетрясения в Турции треть металлургических компаний прекратила работу

Около трети металлургических комбинатов Турции временно приостановили работу из-за масштабного землетрясения. Представитель турецких производителей заявил, что это продлится минимум три недели. Об этом сообщает Bloomberg.



Генеральный секретарь турецкой ассоциации производителей стали Вейсель Йяна рассказал, что производственные линии простаивают, а рабочие пытатются справиться с последствиями землетрясений, всколыхнувших регион.



“Заводы могут оставаться закрытыми по крайней мере до конца этого месяца или, возможно, до середины марта”, – рассказал он по телефону.

Также в ассоциации добавили, что преимущественно закрылись заводы, расположенные вблизи эпицентра землетрясения. Однако согласно их данным, оборудование заводов практически не пострадало. Многим меткомбинатам пришлось отправить машины и оборудование для спасателей.



Турция входит в десятку крупнейших мировых производителей и экспортеров стали. Годовой объем производства – 55 миллионов тонн в год. До возобновления работы меткомбинатов Турция сократит экспорт металлопродукции и направит ее на внутренний рынок.

