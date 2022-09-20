



Из-за войны Украина потеряла до 10 млн тонн урожая

В Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, сколько потенциального урожая потеряла Украина из-за военной агрессии и оккупации территорий РФ – до 10 млн тонн.



"Мы оценивали, что из тех площадей, которые на оккупированных территориях, можно было бы собрать около 10 млн тонн. У этого урожая разная судьба: где-то украдено, где-то сожжено", – рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.



Благодаря информации, собранной через спутники, точно известно о потере 500 тыс. тонн зерна, уточнил он, подчеркнув, что окончательные потери в украинском агросекторе можно подсчитать только после деоккупации территорий, сообщает Укринформ.



Напомним, что за 1,5 месяца работы "зернового коридора" через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции. Кроме того, на середину сентября в Украине уже намолочено 26 миллионов тонн зерна, собранных на 6,7 миллиона гектаров.

