



Из-за скоростного трамвая: гигантские пробки на развязке Бар-Илан

Перенос полосы движения на перекрестке Бар-Илан, одном из главных перекрестков центра Израиля, в рамках работ по прокладке "фиолетовой линии" скоростного трамвая, стал в последние дни причиной пробок и резкого ухудшения условий движения транспорта во всем прилегающем районе.



В основном страдают жители одного из новых районов Кирьят-Оно, которые сталкиваются с сильными заторами на дорогах. В связи с этим мэр Кирьят-Оно Исраэль Галь направил письмо генеральному директору компании NTA, ведущей работы, Хаиму Глику, в котором потребовал: "немедленно отрегулировать маршруты и время движения транспорта на перекрестке Бар-Илан".



Ноам, житель одного из близлежащих кварталов, сказал: "По сути, мы живем в новом районе на линии NTA, и они делают здесь все, что хотят. Теперь, не ставя никого в известность, они перекрывают наши развязки, меняют светофоры, и в один прекрасный день мы проснулись от сумасшедших пробок. Выезда нет. Мы находимся в осаде. Каждое утро в этом районе уходит час на то, чтобы проехать 20-метровый участок".