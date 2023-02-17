



Из-за санкций россияне пересаживаются на подержанные авто – отчет

Автомобильная отрасль в России в значительной степени зависела от иностранных производителей и импортных запчастей. Также санкции повлияли и на цену авто, так что россияне чаще отдают предпочтение подержанным машинам, поскольку на них цена не изменилась.



За 2022 год расходы на новые автомобили среди населения упали на 52% – до 20,4 миллиардов долларов. Количество проданных новых автомобилей упало на 58,8%. На подержанные машины приходится почти три четверти всех автопродаж, по сравнению с 55% в 2021 году.



“Деньги ринулись на рынок подержанных автомобилей, поскольку цены на подержанные автомобили остались на прежнем уровне, в то же время структура рынка новых автомобилей существенно изменилась”, – сообщил генеральный директор "Автостата" Сергей Удалов.



Производство автомобилей в России упало до самого низкого уровня с 1991 года. Причиной стала остановка производства и продаж заводов западными автопроизводителями. Также инфляция привела к росту цен и снижению уровня жизни, несмотря на рост расходов на подержанные автомобили на 14%.



На российском рынке сейчас есть бюджетные "Лады" и китайские автомобили ценой от 2 миллионов рублей. Премиальные бренды практически полностью ушли с российского рынка. Также, согласно данным "Автостата", средняя цена проданных в прошлом году новых автомобилей увеличилась на 17%.