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Из-за сальмонеллы: прибыль "Штраус" упала на 58%
16.08.2022 17:14 Ольга Белозерова

Из-за сальмонеллы: прибыль "Штраус" упала на 58%

Продовольственная компания "Штраус Груп" сообщила о падении квартальной прибыли на 58% до 55 миллионов шекелей во втором квартале этого года. 

При этом, прибыль за аналогичный период в 2021 году составила 130 миллионов шекелей, сообщает Globes.

Падение прибыли связано с отзывом продукции и остановкой производства на кондитерской фабрике компании после обнаружения сальмонеллы. Фабрика до сих пор не возобновила работу. 

Квартальные продажи снизились на 2,5% до 1,42 миллиарда шекелей, а операционная прибыль сократилась на 65% и составила 73 миллиона шекелей.

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