



Из-за сальмонеллы: прибыль "Штраус" упала на 58%

Продовольственная компания "Штраус Груп" сообщила о падении квартальной прибыли на 58% до 55 миллионов шекелей во втором квартале этого года.



При этом, прибыль за аналогичный период в 2021 году составила 130 миллионов шекелей, сообщает Globes.



Падение прибыли связано с отзывом продукции и остановкой производства на кондитерской фабрике компании после обнаружения сальмонеллы. Фабрика до сих пор не возобновила работу.



Квартальные продажи снизились на 2,5% до 1,42 миллиарда шекелей, а операционная прибыль сократилась на 65% и составила 73 миллиона шекелей.