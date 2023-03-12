



Из-за реформ: "Израильский Элон Маск" потерял 100 000 000 в Silicon Valley Bank



Газета Globes сообщает, что предприниматель Том Ливна решил оставить деньги в банке Silicon Valley Bank, даже когда появились новости о сложной ситуации в которой тот оказался - на фоне его оппозиции к правовой реформе. Близкие к компании люди не в восторге: "Это цена, которую стоит заплатить за солидарность".



На выходных американский банк SVB, известный тем, что предоставлял услуги тысячам высокотехнологичных компаний, включая сотни израильских, обанкротился.



Globes узнал, что израильская компания Verbit имеет баланс в 100 миллионов долларов в рухнувшем банке. Когда началась лавина банкротства, руководители компании заговорили о возможности снять деньги и вернуть их на счет в израильском банке, но генеральный директор Том Ливна отказался.



Близкие к компании люди говорят, что "Ливна отказался вывести деньги, когда началось падение и когда это было еще возможно, из доверия к банку и из солидарности с его положением и на фоне противодействия правовой революции в Израиле".



Близкие к компании люди утверждают, что в “обвале нет ничего страшного, а генеральный директор Ливна повел себя как лидер. Он должен обладать смелостью, решительностью и терпением. У нас там 100 миллионов долларов, но мы собрали 600 миллионов долларов. С нашей точки зрения, это небольшой удар под дых, когда банк уже дал понять, что его платежеспособность составляет не менее 87 процентов. Даже если мы потеряем 15 миллионов долларов, это цена, которую стоит заплатить за солидарность. Правительство США уже заявило, что поможет банку. Генеральный директор Ливны - израилький Элон Маск, и сейчас он вместе с группой инвесторов начал изучать возможность покупки банка за миллиарды долларов".



Близкие к компании люди также утверждают, что "бибисты просто поднимают шум и ищут, где бы напакостить. Мы не вывозили никаких денег из страны после интервью Ливна. Этих денег изначально не было в Израиле, и они разбросаны по разным банкам за рубежом".



Ливна из-за правовой реформы объявил, что решил перенести деятельность компании за границу и перестать платить налоги в Израиле. Это сделано в знак протеста против реформы. По его словам, если хай-тек будет переводить свои деньги за границу, то руководители в Израиле будут воспринимать их всерьез.

