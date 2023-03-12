



Из-за краха Silicon Valley Bank израильский хай-тек может остаться без зарплат

Газета Гаарец сообщает о том, что большая часть денежных средств израильского хай-тека, которые поступают от инвесторов и клиентов, хранится в долларах и в Соединенных Штатах. За последние два месяца суммы, размещенные в США, увеличились, поскольку шаги нового израильского правительства по реорганизации судебной системы вызвали неопределенность и заставили компании выводить деньги из Израиля.



Крупные так называемые "единороги" - частные стартапы стоимостью от 1 миллиарда долларов и выше, предположительно, разделили свои деньги между несколькими американскими банками. Но для компаний с капиталом в один или даже два десятка миллионов долларов было достаточно одного американского счета. Если этот единственный счет был открыт в SVB, то это решение может оказаться ужасной ошибкой.



После краха SVB израильские клиенты банка разделились на две группы: те, кто успел снять большую часть своих денег, когда это еще было возможно, и те, кто не успел. У этой второй группы есть серьезная проблема в ближайшей перспективе. Размер этой группы пока неизвестен.



"В начале события американские инвесторы советовали стартапам не забирать деньги из SVB, но израильские предприниматели, к счастью для них, сделали это", - говорит один из бизнесменов отрасли, который, как и все израильтяне, опрошенные для этой статьи, попросил об анонимности. "Когда американские инвесторы начали рекомендовать снять деньги, было уже слишком поздно".



Тем не менее, не все были успешны. Помимо тех, кто действовал недостаточно быстро, были израильские стартапы с деньгами на процентных вкладах, которые нельзя снять немедленно. В других случаях деньги на счетах служили залогом для кредитов, выданных SVB компаниям.



"У меня есть друзья-предприниматели, которые не смогли снять деньги, и теперь они ужасно переживают", - говорит предприниматель. "Они сидят за компьютером и каждую секунду обновляют страницу, чтобы посмотреть, не ушел ли каким-то образом перевод со счета".



Банк страхования вкладов Санта-Клары, новый банк, созданный после того, как FDIC закрыла SVC и конфисковала его активы, должен открыться в понедельник и начать выплату застрахованных вкладов банка. FDIC страхует вклады до $250 000 на каждого вкладчика банка, но это небольшой процент от более чем $175 млрд, размещенных в SVB по состоянию на конец 2022 года.

На прошлой неделе FDIC пообещала вернуть клиентам часть незастрахованной суммы, но пока неясно, сколько будет выплачено и когда клиенты банка получат остальные деньги. Вполне возможно, что на продажу активов SVB и распределение денег уйдут месяцы.





Но многим стартапам деньги нужны немедленно. В США зарплата обычно выплачивается дважды в месяц - в середине и в конце каждого месяца, поэтому у работодателей есть всего несколько дней для выплаты зарплаты.



Гэрри Тан, генеральный директор Y Combinator, подсчитал, что почти треть стартапов в стартап-инкубаторе его компании не смогут выплатить зарплату в какой-то момент в течение следующего месяца, если не получат доступ к своим деньгам. Израильским стартапам, возможно, выгодно иметь часть денег в шекелях для выплаты зарплаты в Израиле, но тем, чьи деньги застряли в SVB, будет трудно выплачивать зарплату в США, особенно если у них там крупное предприятие.



Люди в отрасли считают, что будет найдено немедленное решение в виде покупателя, который приобретет SVB как действующее предприятие, или федерального плана оздоровления банка, которое позволит быстро получить деньги пострадавшим вкладчикам.



"Если каким-то образом кризис закончится в конце недели, то все это событие может оказаться мелким и незначительным", - говорит один из опытных предпринимателей. "Но если нет, то нас ждет долгая реструктуризация, и на следующей неделе уже будут компании без денег на выплату зарплат и без кредитных линий. На мировом и израильском рынке высоких технологий наступит хаос".