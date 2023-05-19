



Из-за изменения климата Европа готовится к засухе

Южная Европа готовится к сильной засухе летом, некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худший урожай за десятилетие.



Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что изменение климата делает регион более жарким и сухим, годы последовательных засух истощили запасы подземных вод. В Испании и на юге Франции почвы стали сухими. Низкий уровень рек и водохранилищ угрожает производству гидроэнергии этим летом.



Ученые предупреждают, что с ростом температуры Европу ждет еще одно засушливое лето. В прошлом году, после самого жаркого сезона за всю историю наблюдений, исследователи Европейского Союза назвали ситуацию в регионе самой плохой за последние 500 лет.



В этом году ситуация самая плохая в Испании.



"Ситуация с засухой ухудшится этим летом", - сказал профессор географического анализа в Университете Аликанте Хорхе Ольсинаю.



Обращаясь за экстренной помощью в ЕС, министр сельского хозяйства Испании Луис Планас предупредил, что "ситуация, вызванная этой засухой, имеет столь значительные масштабы, что ее последствия не могут быть преодолены только за счет национальных средств".



