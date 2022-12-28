



Из-за инфляции в Германии ожидается падение органического рынка на миллиард евро

Под давлением высокой инфляции в Германии рухнули продажи органических продуктов питания. Об этом сообщила Ассоциация фермеров Германии.



По состоянию на конец октября оборот продажи органических продуктов в Германии сократился более чем на 4% по сравнению с предыдущим годом.



Ожидается, что оборот органической продукции за весь 2022 год составит примерно в 15 миллиардов евро, тогда как в прошлом году он составил около 16 миллиардов евро.



В агроорганизации отметили, что особенно резко упали продажи в специализированных магазинах органической продукции. Связывают это с инфляцией, из-за которой люди стали больше экономить, выбирая более дешевые продукты в обычных супермаркетах.



Президент Ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид считает, что продажи органических продуктов могут снова вырасти в следующем году, если покупательская способность домохозяйств улучшится.