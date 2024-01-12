



Из-за атак хути: доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 40%



Долларовые доходы от Суэцкого канала в Египте снизились на 40% с начала года по сравнению с 2023 годом, заявил глава администрации канала Усама Раби.



Многие коммерческие грузоотправители перевели суда на другие маршруты из-за постоянной угрозы атак хути. В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили о создании новой международной миссии по патрулированию Красного моря и предотвращению нападений.



По словам Раби, только те суда, которым нужно было срочно продолжить свой путь, направились в обход мыса Доброй Надежды, а остальные ждут, пока ситуация стабилизируется.



По его словам, обеспокоенность грузоотправителей по поводу безопасности невозможно преодолеть с помощью скидок или других стимулов, предлагаемых каналом.



"Очень большая часть товаропотока вернется только тогда, когда этот вопрос будет решен", - говорит он.

