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Из-за атак хути: доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 40%
12.01.2024 12:41 Аркадий Бочаровский

Из-за атак хути: доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 40%


Долларовые доходы от Суэцкого канала в Египте снизились на 40% с начала года по сравнению с 2023 годом, заявил глава администрации канала Усама Раби.                         

Многие коммерческие грузоотправители перевели суда на другие маршруты из-за постоянной угрозы атак хути. В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили о создании новой международной миссии по патрулированию Красного моря и предотвращению нападений.

По словам Раби, только те суда, которым нужно было срочно продолжить свой путь, направились в обход мыса Доброй Надежды, а остальные ждут, пока ситуация стабилизируется.

По его словам, обеспокоенность грузоотправителей по поводу безопасности невозможно преодолеть с помощью скидок или других стимулов, предлагаемых каналом.

"Очень большая часть товаропотока вернется  только тогда, когда этот вопрос будет решен", - говорит он. 
                                                             

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