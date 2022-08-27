



Из украинских портов вывезли уже 1 миллион тонн агропродукции

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался об успешной работе "зернового коридора", который был создан после подписания соглашений в Стамбуле.



По словам Зеленского, с момента подписания соглашения из портов Украины был вывезен 1 миллион тонн агропродукции.



"Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа", - заявил украинский президент.



