Из украинских портов вывезли уже 1 миллион тонн агропродукции
Президент Украины Владимир Зеленский отчитался об успешной работе "зернового коридора", который был создан после подписания соглашений в Стамбуле.
По словам Зеленского, с момента подписания соглашения из портов Украины был вывезен 1 миллион тонн агропродукции.
"Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов - Черноморска, Одессы и Южного - экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа", - заявил украинский президент.