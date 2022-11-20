



Из украинских портов вышли пять сухогрузов с зерном

В субботу из украинских портов вышли 5 сухогрузов в рамках "Зерновой инициативы".



Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, корабли перевозят 244 143 тонны зерна и другого продовольствия.



Два судна Captain Adams (62 тысяч тонн кукурузы) и Tasos (65 тысяч тонн пшеницы) направляются в Республику Корея. Судно Panagia Kanala доставит в Бельгию 44,9 тысячи тонн рапса. Сухогруз Odysseus N перевезет в Китай 62 843 тонны подсолнечного шрота. Судно Annabella привезет в Египет 9,4 тысяч тонн соевых бобов.



