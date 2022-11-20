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Из украинских портов вышли пять сухогрузов с зерном
20.11.2022 10:42 Ольга Белозерова

Из украинских портов вышли пять сухогрузов с зерном

В субботу из украинских портов вышли 5 сухогрузов в рамках "Зерновой инициативы". 

Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, корабли перевозят 244 143 тонны зерна и другого продовольствия.

Два судна Captain Adams (62 тысяч тонн кукурузы) и Tasos (65 тысяч тонн пшеницы) направляются в Республику Корея. Судно Panagia Kanala доставит в Бельгию 44,9 тысячи тонн рапса. Сухогруз Odysseus N перевезет в Китай  62 843 тонны подсолнечного шрота. Судно Annabella привезет в Египет 9,4  тысяч тонн соевых бобов.

 

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