



Из России полностью ушли только 20% западных фирм

После начала полномасштабной войны в Украине многие западные компании заявили о приостановке своего бизнеса в России, однако полностью из страны ушли только 20% компаний, пишут “Важные истории”.



По данным издания, с февраля 2022 года по апрель 2023 в российском реестре юридических лиц число компаний, собственниками которых были лица из “недружественных” стран – в первую очередь США, ЕС, Великобритании, стало меньше примерно на 2,5 тысячи. Это компании, которые сменили собственника, были ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Среди компаний, которые решили покинуть российских рынок, несмотря на крупные вложения, отмечаются автоконцерны – Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda. А также в этом списке сеть автозаправок Shell, табачный холдинг Tobacco Group, сеть быстрого питания McDonaldʼs и многих других.



Небольшое число ушедших компаний, отмечает издание, связано в том числе и с трудностями при попытке покинуть российский рынок, включая подготовку бизнеса к продаже и поиск покупателя. Кроме того, западным компаниям мешает выходить российское правительство. Согласно информации Financial Times, в очереди на комиссию по контролю за иностранными инвестициями, без разрешения которой российский рынок не покинуть, стоят около двух тысяч компаний. При этом сама комиссия заседает только три раза в месяц и рассматривает не больше семи заявок за одно заседание.



Среди ушедших компаний есть и те, кто “оставляет открытой дверь” – резервируют право обратного выкупа, держат проданные доли у себя в залоге или имитируют уход, меняя юрисдикцию на “дружественную” и переводя бизнес на доверенных людей. Право выкупа оставили за собой французские Renault и Danone, а также американские McDonaldʼs и Ford.



Также есть и фирмы, которые лишь “имитировали” свой уход, сменив владельца. Это преимущественно небольшие компании, новыми собственникам которых стали юрлица из Турции, Казахстана, Китая и ОАЭ. К примеру, с начала войны 14 юрлиц из ОАЭ приобрели 21 российскую компанию.