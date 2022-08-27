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Из портов в Украине вышли еще три судна с зерном
27.08.2022 11:34 Ольга Белозерова

Из портов в Украине вышли еще три судна с зерном

Сегодня утром из портов в Украине вышли еще три корабля с ценным грузом - украинским зерном.

Об этом сообщило министерство обороны Турции. 

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах", - говорится в сообщении.
 


Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента подписания соглашения о "зерновом коридоре" из Украины вывезли 1 миллион тонн агропродукции. 

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