Из портов в Украине вышли еще три судна с зерном
Сегодня утром из портов в Украине вышли еще три корабля с ценным грузом - украинским зерном.
Об этом сообщило министерство обороны Турции.
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах", - говорится в сообщении.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента подписания соглашения о "зерновом коридоре" из Украины вывезли 1 миллион тонн агропродукции.