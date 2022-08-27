



Из портов в Украине вышли еще три судна с зерном

Сегодня утром из портов в Украине вышли еще три корабля с ценным грузом - украинским зерном.



Об этом сообщило министерство обороны Турции.



"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах", - говорится в сообщении.



Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022