Из портов Украины уже отправили более 21 миллиона тонн продовольствия
По данным ООН с начала действия зернового соглашения из украинских портов было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.
В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%.
По географическому распределению среди получателей грузов:
Китай (4,2 миллиона тонн);
Испания (3,8 миллиона);
Турция (2,4 миллиона);
Нидерланды (1,2 миллиона);
Египет (724,7 тысячи тонн).
Отметим, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.