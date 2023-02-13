



Из портов Украины уже отправили более 21 миллиона тонн продовольствия

По данным ООН с начала действия зернового соглашения из украинских портов было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.



В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%.



По географическому распределению среди получателей грузов:



Китай (4,2 миллиона тонн);

Испания (3,8 миллиона);

Турция (2,4 миллиона);

Нидерланды (1,2 миллиона);

Египет (724,7 тысячи тонн).



Отметим, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.