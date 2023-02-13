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Из портов Украины уже отправили более 21 миллиона тонн продовольствия
13.02.2023 08:00 Раиса Вовк

Из портов Украины уже отправили более 21 миллиона тонн продовольствия

По данным ООН с начала действия зернового соглашения из украинских портов было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции. 

В Организации Объединенных Наций указали, что на кукурузу приходится 47%, пшеницу - 29%, подсолнечное масло и шрот - по 5%, остальные грузы - 14%.

По географическому распределению среди получателей грузов:

Китай (4,2 миллиона тонн);
Испания (3,8 миллиона);
Турция (2,4 миллиона);
Нидерланды (1,2 миллиона);
Египет (724,7 тысячи тонн).

Отметим, согласно информации, предоставленной ООН, 12 февраля из портов Украины вышли четыре судна с продовольствием.

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