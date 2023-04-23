



Италия намеревается выйти из китайского проекта “Один пояс, один путь”

Правительство Италии размышляет над выходом из китайского проекта “«Один пояс, один путь” – китайский мегапроект , который включает в себя комплексную программу развития торговли Китая со всем миром и предполагает масштабные инвестиции в развитие транспортной и логистической инфраструктуры – из-за серьезных политических рисков. Об этом сообщает Bloomberg.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони склоняется к выходу из соглашения о присоединении к неоднозначной китайской инициативе “Один пояс, один путь ”, в рамках которой во всем мире были профинансированы инфраструктурные проекты на 900 миллиардов долларов”, – говорится в статье.

Отмечается, что Италия является единственным государством G7, которое присоединилось к этому проекту Китая.



“Соглашение было подписано в 2019 году во время премьерства Джузеппе Конте, но не обусловило более глубокую интеграцию между Китаем и Италией по сравнению с другими государствами ЕС. Впрочем, риски выхода существуют – как экономические, так и политические, ведь Китай может предпринять ответные шаги”, – утверждает Bloomberg.



Издание обращает внимание, что подобное решение Италии помешает усилиям президента Китая Си Цзиньпина посеять раздор между европейскими странами, желающими сохранить экономические связи с Пекином, и США, которые вводят все более конфронтационную политику.

“Это ставит Италию и ЕС в щекотливую позицию между двумя сверхдержавами”, – отмечает Bloomberg.



Италия – третья по объему импортируемых из Китая товаров страна ЕС и четвертый крупнейший экспортер в Китай, являющийся ключевым экспортным рынком для элитных брендов.



“Мелони хотела сделать объявление о позиции Италии по отношению к “Одному поясу, одному пути” к майскому саммиту G7, но согласиться на этот вариант для ее коалиции было труднее, чем казалось. Правительство разделено, и партия Мелони преимущественно поддерживает выход, хотя другие предлагают оставить его в силе”, – объясняет издание.



Известно, что Мелони до сих пор не ответила на официальное приглашение совершить визит в Китай, который был предварительно запланирован на май.

“Подготовка к визиту приостановлена, пока Италия ищет пути не продолжать соглашение в рамках проекта “Один пояс, один путь”, при этом ограничив влияние этого решения на связи с Китаем”, – заключается в статье.