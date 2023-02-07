



IT-компания Wiz выводит средства из Израиля

Израильская IT-компания Wiz объявила о планах вівести большую часть своих денежных средств за пределы Израиля из-за опасений по поводу предлагаемой судебной реформы. Wiz – это стартап по обеспечению облачной безопасности, основанный израильтянином Ассафом Раппапортом и имеющий штаб-квартиру в Нью-Йорке.



Компания владеет израильскими активами на десятки миллионов долларов, которые намерена перевести за границу, оставив в Израиле средства на обеспечение своей деятельности в стране и выплату заработной платы израильским сотрудникам.



Два других израильские стартапы – Papaya Global и Disruptive Technologies Venture Capital – также объявили о своем намерении вывести свои средства из Израиля в ответ на судебные реформы, продвигаемые правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Papaya Global – это платформа расчета заработной платы, которая позволяет компаниям использовать единую программу для отслеживания всей информации о заработной плате своих сотрудников по всему миру. Стоимость компании оценивается в 3,7 миллиарда долларов, она предоставляет услуги по расчету заработной платы таким гигантам, как Microsoft и Toyota.



Disruptive Technologies управляет венчурными фондами на общую сумму около 250 миллионов долларов.

“Если реформа, которая представляет собой юридический переворот, произойдет, в Государстве Израиль будет создана экономическая нестабильность, когда на практике будет одна власть, которая будет делать то, что хочет, включая исправления и изменения в налогообложении и работе бизнеса”, – сказал в январе основатель Таль Барноах израильскому изданию деловых новостей Calcalist.