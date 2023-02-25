



IT-компании уже вывели $780 миллионов из Израиля из-за судебной реформы

Изучение десятков публичных высокотехнологичных компаний показывает, что по состоянию на прошлую пятницу 37 компаний решили снять 780 миллионов долларов с банковских счетов в Израиле и перевести деньги в банки за границей. Кроме того, остановлены переводы в Израиль общей суммой в 2,2 миллиарда долларов, полученных от деятельности за границей.



Все компании из разных областей, на разных стадиях деятельности, и некоторыми из них управляют люди, идентифицирующие себя как правые. Вместе они нанимают 8000 сотрудников в Израиле, их совокупная стоимость составляет 40 миллиардов долларов, и на сегодняшний день они привлекли общую сумму в 9,3 миллиарда долларов.



“Никто за границей не вникает в статьи и не анализирует, что происходит в Израиле, единственное, что кого-то интересует, – это стабильность и настроения, а прямо сейчас в Израиле нестабильность и настроения негативные”, – сказал основатель и генеральный директор одна из крупнейших высокотехнологичных компаний Израиля в области медицины. “Это обратимый шаг, в отличие от вывоза интеллектуальной собственности из Израиля и де-факто перевод компании за границу. Мне важна эта страна,я вернулся сюда после нескольких лет за границей,сын служит в строевой части,меня не заставляют оставаться. Но сейчас у меня нет выбора с нашими инвесторами”.



“Вывод средств начался полторы недели назад. Это тихий поток компаний, предпринимающих непротестные действия, которые они не хотят показывать, – сказал основатель и генеральный директор израильской высокотехнологичной компании. “Теперь инвесторы говорят нам, что это подвергает ненужному риску, и требуют, чтобы мы хранили по крайней мере половину наших остатков наличности за границей”.



Около 80% денег, финансирующих высокотехнологичные стартапы, поступает из-за рубежа, и компании обычно держат большую часть своих денежных средств на депозитах в долларах и шекелях в Израиле. Это было вызвано чисто экономическими соображениями – шекель, с одной стороны, был крепок и рос по отношению к доллару и евро, и процентная ставка по долларовому депозиту в Израиле более чем на один процент превышает процентную ставку по аналогичному депозиту в США. Например, трехмесячный долларовый депозит в американском банке сегодня дает 4,3%, а в Израиле на тот же депозит можно получить еще и 5,3%.



Помимо активного вывода средств, директора компании пояснили, что в ближайшее время не будут переводить средства в Израиль. Деньги, полученные от текущей деятельности компаний, будут оставаться за границей, а не поступать в Израиль.