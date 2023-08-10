



Исторический шаг: El Al собирается приобрести самолеты Airbus

По словам генерального директора El Al Israel Airlines, компания ведет "серьезные" переговоры с производителем самолетов Airbus о покупке 30 самолетов A321neo, что станет исторической сменой поставщика, так как компания стремится заменить свой парк ближнемагистральных самолетов. Флагманский авиаперевозчик Израиля также ведет переговоры с традиционным поставщиком Boeing о покупке самолетов 737 MAX.



С момента своего создания в 1948 году авиакомпания El Al использовала флот, полностью состоящий из самолетов Boeing, что обусловлено тесными связями Израиля с США, поэтому добавление нового поставщика станет значительным изменением политики. Самолет A321neo, имеющий больше мест и большую дальность полета, уверенно завоевывает долю на прибыльном верхнем сегменте рынка однопроходных самолетов.



В рамках нового пятилетнего стратегического плана, представленного 10 августа, El Al намерена увеличить свой парк с нынешних 46 самолетов до 59 к 2028 году. Для выполнения ближнемагистральных рейсов планируется заменить 24 самолета Boeing, средний возраст которых составляет 19 лет, и, возможно, приобрести еще шесть самолетов.



Также El Al модернизирует свой парк дальнемагистральных самолетов. В настоящее время она располагает 16 самолетами Boeing 787 Dreamliner, а по мере расширения маршрутной сети в Азию, Австралию и Северную Америку планирует довести их число до 22. Кроме того, компания переоборудует четыре самолета Boeing 777 для выполнения более длинных маршрутов.



В этом году компания начала полеты в Стамбул, Дублин и Токио, а в 2023 году планирует добавить Мумбаи и Форт-Лодердейл.



В международном аэропорту Бен-Гурион El Al планирует получить годовую выручку в размере 3,5 млрд долларов и обслужить 7,7 млн пассажиров в 2028 году, что позволит ей занять 24% рынка. В 2023 году ожидается доход в размере 2,4 млрд долларов по сравнению с 2,0 млрд в прошлом году.





