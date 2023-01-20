



Исторические сокращения в Google: уволят 12 000 сотрудников

Alphabet Inc., материнская компания Google, сократит около 12 000 рабочих мест, или 6% своей рабочей силы.



Об этом сообщает Reuters.



Генеральный директор компании Сундар Пичаи заявил, что компания быстро увеличила численность персонала в последние годы "для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня".



"Я беру на себя полную ответственность за решения, которые привели нас сюда", - написал он в служебной записке.



Сокращение затронет команды по всей компании, включая рекрутинг и некоторые корпоративные функции, а также некоторые команды разработчиков и продуктов.