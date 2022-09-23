



Исследование: американцы обеднели при Байдене на $4,2 тысячи

Годовой доход среднестатистического американца при нынешней администрации на 4200 долларов меньше, чем при президентстве Дональда Трампа.

Об этом говорится в результатах исследования Фонда наследия, передает New York Post.

Уточняется, что при Трампе доход среднестатистического американца увеличился на 4000 долларов.

Потери доходов при Байдене объясняются неконтролируемой инфляцией, которая привела к повышению процентных ставок.

С точки зрения покупательной способности американцы обеднели на 3000 долларов. Потребительские цены выросли на 12,7%.