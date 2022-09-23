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Исследование: американцы обеднели при Байдене на $4,2 тысячи
23.09.2022 23:40 Алина Груднева

Исследование: американцы обеднели при Байдене на $4,2 тысячи

Годовой доход среднестатистического американца при нынешней администрации на 4200 долларов меньше, чем при президентстве Дональда Трампа.

 
Об этом говорится в результатах исследования Фонда наследия, передает New York Post.
 
Уточняется, что при Трампе доход среднестатистического американца увеличился на 4000 долларов.
 
Потери доходов при Байдене объясняются неконтролируемой инфляцией, которая привела к повышению процентных ставок.
 
С точки зрения покупательной способности американцы обеднели на 3000 долларов. Потребительские цены выросли на 12,7%. 

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