



Israir станет крупнейшей авиакомпанией Израиля: после покупки чешской Smartwings

Israir Group, контролируемая Рами Леви, находится на грани того, чтобы стать крупнейшей авиакомпанией Израиля с точки зрения размера парка самолетов. Сегодня утром авиакомпания уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу (TASE), что ей было предоставлено продление крайнего срока для завершения переговоров о приобретении чешской авиакомпании Smartwings, и что она должна внести депозит в размере 500 000 евро для продления.



Если приобретение Smartwings компанией Israir состоится, то ее парк из 48 самолетов обойдет El Al, парк которой насчитывает 45 самолетов, пишет Globes.



Smartwings — бюджетная авиакомпания с более чем 40 самолетами, которые перевозят шесть миллионов пассажиров в год. Авиакомпания имеет хабы в Праге, Варшаве, Будапеште и Париже. Его парк включает самолеты Boeing 737 и Cessna.



В настоящее время у Israir 6 самолетов, 400 сотрудников, и в этом году запланировано 3850 рейсов. В 2016 году в Israir работало 617 сотрудников, и она выполнила 1750 рейсов. Israir летает в Дубай, Грузию, Чехию, Грецию и Италию.

