Israel Shipyards представит новый патрульный корабль на выставке IMDEX 2023

Israel Shipyards, судостроительная и ремонтная компания, продемонстрирует первое появление последней версии патрульного корабля OPV S-45 на выставке IMDEX 2023 в Сингапуре.



Компания описывает S-45 как многоцелевой патрульный корабль, адаптированный для удовлетворения конкретных потребностей заказчика, с использованием новейших технологий и материалов, обеспечивающих надежность и долговечность судна. Его универсальная платформа хорошо подходит для удовлетворения растущих потребностей современных военно-морских сил и береговой охраны.



Компания также представит три основных семейства проверенных в эксплуатации и готовых к выполнению миссий кораблей, которые находятся на вооружении военно-морского флота и правоохранительных органов по всему миру:

Isreal Shipyards Ltd has launched the first S-45 offshore Patrol Vessel (OPV) for the Navy of Ivory Coast 🇨🇮 Navy. pic.twitter.com/7akBoa9KlB