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Israel Shipyards представит новый патрульный корабль на выставке IMDEX 2023
23.04.2023 16:13 Наталья Богинская

Israel Shipyards представит новый патрульный корабль на выставке IMDEX 2023

Israel Shipyards, судостроительная и ремонтная компания, продемонстрирует первое появление последней версии патрульного корабля OPV S-45 на выставке IMDEX 2023 в Сингапуре.

Компания описывает S-45 как многоцелевой патрульный корабль, адаптированный для удовлетворения конкретных потребностей заказчика, с использованием новейших технологий и материалов, обеспечивающих надежность и долговечность судна. Его универсальная платформа хорошо подходит для удовлетворения растущих потребностей современных военно-морских сил и береговой охраны.

Компания также представит три основных семейства проверенных в эксплуатации и готовых к выполнению миссий кораблей, которые находятся на вооружении военно-морского флота и правоохранительных органов по всему миру: 

  • быстроходные патрульные корабли FPC Shalda – Shaldag MK V и Shaldag MK. II – проверенные решения для пресечения морского терроризма, незаконной деятельности, обеспечения правопорядка в прибрежных районах и защиты;
  • морские патрульные корабли OPV экономичные и предназначенные для патрулирования и наблюдения в открытом море, а также защиты стратегических объектов;
  • корветы, основанные на кораблях класса “Решеф” с передовыми возможностями, которые потребуются в будущих боевых сценариях.

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