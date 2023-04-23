Israel Shipyards представит новый патрульный корабль на выставке IMDEX 2023
Israel Shipyards, судостроительная и ремонтная компания, продемонстрирует первое появление последней версии патрульного корабля OPV S-45 на выставке IMDEX 2023 в Сингапуре.
Компания описывает S-45 как многоцелевой патрульный корабль, адаптированный для удовлетворения конкретных потребностей заказчика, с использованием новейших технологий и материалов, обеспечивающих надежность и долговечность судна. Его универсальная платформа хорошо подходит для удовлетворения растущих потребностей современных военно-морских сил и береговой охраны.
Компания также представит три основных семейства проверенных в эксплуатации и готовых к выполнению миссий кораблей, которые находятся на вооружении военно-морского флота и правоохранительных органов по всему миру:
- быстроходные патрульные корабли FPC Shalda – Shaldag MK V и Shaldag MK. II – проверенные решения для пресечения морского терроризма, незаконной деятельности, обеспечения правопорядка в прибрежных районах и защиты;
- морские патрульные корабли OPV экономичные и предназначенные для патрулирования и наблюдения в открытом море, а также защиты стратегических объектов;
- корветы, основанные на кораблях класса “Решеф” с передовыми возможностями, которые потребуются в будущих боевых сценариях.
Isreal Shipyards Ltd has launched the first S-45 offshore Patrol Vessel (OPV) for the Navy of Ivory Coast 🇨🇮 Navy. pic.twitter.com/7akBoa9KlB— Jake (@Jakepor21) September 29, 2022