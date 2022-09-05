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Israel Aerospace поставит системы DroneGuard в Азию
05.09.2022 19:47 Ольга Белозерова

Israel Aerospace поставит системы DroneGuard в Азию

Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) получила контракт на поставку в азиатскую страну систем DroneGuard ComJam для обнаружения и уничтожения беспилотных авиационных систем.

Контракт включает в себя несколько десятков мобильных систем. Финансовые подробности не разглашаются, сообщает Globes.

Система DroneGuard способна обнаружить БПЛА, определить их режим работы, прервать их связь и навигацию так, что они фактически отключаются. 

DroneGuard ComJam работает на большом расстоянии, благодаря чему БПЛА отключается, пока он еще далеко и не представляет непосредственной угрозы.

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