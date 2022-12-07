



Isracard увольняет 250 сотрудников - 12% персонала компании





Isracard сообщает, что совет директоров компании принял решение приступить к реализации “плана повышения эффективности”, который предусматривает увольнение 250 сотрудников к концу 2023 года - 12% персонала компании.



Согласно отчету, опубликованному Isracard на фондовой бирже, план повлечет за собой единовременные расходы на пенсионные выплаты в размере 30-35 миллионов шекелей - расходы будут отражены в годовом финансовом отчете за 2022 год.



Компания также заявляет, что рационализация приведет к ежегодной экономии затрат в размере от 55 до 65 миллионов шекелей, "которая будет отражена постепенно в 2023 году и в полном объеме, начиная с результатов 2024 года".



