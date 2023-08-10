



“Использование рабской силы”: В России з/к пользуются огромным спросом у бизнеса

Российская Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) привлекла к принудительным работам более 26 тысяч человек. К 2024 году ФСИН планирует создать условия для труда до 80 тысяч осужденных, пишут “Ведомости” со ссылкой на официальные данные.



ФСИН заявила, что труд осужденных используют 1700 частных предприятий. Помимо 26 тысяч приговоренных к принудительным работам, фирмы привлекают еще несколько тысяч человек, отбывающих наказание в колониях-поселениях.



“Труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей – по итогам 2022 года охват трудом таких осужденных составил 99%”, – отметили в ведомстве.



Осужденных привлекают к работам, связанным со строительством, химическими и пищевыми производствами, сельским хозяйством, оказанием услуг, изготовлением мебели, ЖКХ, переработкой отходов. Наращивание использования труда осужденных происходит на фоне дефицита рабочей силы в России.



Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечает, что “именно труд осужденных может помочь снизить возникшую нехватку рабочих рук”.



“Реальный потенциал использования труда осужденных находится в пределах 150−185 тысяч человек”, – говорится в статье профессора.



ФСИН подчеркивает, что “использование труда осужденных не нарушает нормы 2-й статьи принятой Конвенции Международной организации труда”. Согласно второй статье документа, работы по приговору суда и под надзором властей не считаются принудительными, если “указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ”.



Эффективность таких работников ставит под сомнение глава фонда “Русь Сидящая” Ольга Романова.



“Довольно странно говорить в XXI веке об эффективном использовании рабской силы. Труд заключенных неэффективен: он малоквалифицированный, у них нет заинтересованности. И это очень дорогое удовольствие, прежде всего, для налогоплательщиков, ведь их надо туда привезти, охранять, обустроить их быт”, – говорит Романова в интервью “Радио Свобода”.



По ее мнению, пенитенциарная система должна выполнять только две функции – изоляция опасных преступников и социальная адаптация тех, кто оступился, чтобы они не совершили новые преступления после освобождения.