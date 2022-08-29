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Использование кредитных карт увеличилось на 9% с начала года
29.08.2022 17:08 Алина Груднева

Использование кредитных карт увеличилось на 9% с начала года

В Израиле с начала 2022 года использование кредитных карт увеличилось 9%, однако осталось неизменным во втором квартале.

 
Об этом говорится в отчете Центрального бюро статистики.
 
Расходы на топливо, электроэнергию и газ увеличились на 6,7% с начала года, но снизились на 1,9% во втором квартале.
 
Потребление продуктов питания и напитков с начала года увеличилось на 6,2%, но за квартал снизилось на 5,8%.
 
Покупки промышленных товаров, к которым относятся одежда и обувь, с начала года увеличилось на 5,9%, а в квартале – на 2,6%.
 
Уровень приобретения услуг, которые включают в себя туристические, с начала года увеличился на 19,2%, но снизился на 2,4% за квартал.

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