



Использование кредитных карт увеличилось на 9% с начала года

В Израиле с начала 2022 года использование кредитных карт увеличилось 9%, однако осталось неизменным во втором квартале.

Об этом говорится в отчете Центрального бюро статистики.

Расходы на топливо, электроэнергию и газ увеличились на 6,7% с начала года, но снизились на 1,9% во втором квартале.

Потребление продуктов питания и напитков с начала года увеличилось на 6,2%, но за квартал снизилось на 5,8%.

Покупки промышленных товаров, к которым относятся одежда и обувь, с начала года увеличилось на 5,9%, а в квартале – на 2,6%.

Уровень приобретения услуг, которые включают в себя туристические, с начала года увеличился на 19,2%, но снизился на 2,4% за квартал.