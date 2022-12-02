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Испанская компания построит корабли для ВМС Саудовской Аравии
02.12.2022 18:15 Ольга Белозерова

Испанская компания построит корабли для ВМС Саудовской Аравии

Министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для своего военно-морского флота.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Navantia, компания, с которой Эр-Рияд подписал соглашение, согласилась разместить 100% своих операций по строительству флота на территории Саудовской Аравии.

В прошлом Navantia строила корабли для Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии, в том числе пять корветов Avante 2000. Они были построены на верфи Navantia в заливе Кадис в Сан-Фернандо, Испания.

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