



Испанская компания построит корабли для ВМС Саудовской Аравии

Министерство обороны Саудовской Аравии подписало меморандум о взаимопонимании с испанской государственной компанией Navantia о строительстве многоцелевых боевых кораблей для своего военно-морского флота.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Navantia, компания, с которой Эр-Рияд подписал соглашение, согласилась разместить 100% своих операций по строительству флота на территории Саудовской Аравии.



В прошлом Navantia строила корабли для Королевских военно-морских сил Саудовской Аравии, в том числе пять корветов Avante 2000. Они были построены на верфи Navantia в заливе Кадис в Сан-Фернандо, Испания.