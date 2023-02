Исчезновение известного банкира обеспокоило бизнес-элиту Китая

China Renaissance Holdings Ltd заявил поздно вечером в четверг, что потерял контакт со своим председателем Бао Фанем. Семье банкира сообщили, что он помогает расследованию.



Все чаще в Китае внезапно отсутствующий руководитель сигнализирует о репрессиях или расследовании со стороны властей. Во многих случаях говорят, что человек “помогает” расследованию. Публично зарегистрированные компании обычно сообщают, что потеряли контакт с исполнительной властью, и им необходимо проводить собственное расследование того, что произошло в непрозрачной правовой системе страны.



Бао Фань создал крупнейший в Китае инвестиционный банк, специализирующийся на технологиях. Он убедил Джека Ма, стать инвестором, когда фирма стала публичной в 2018 году.



“Бао входит в число китайских “лиц, получивших западное образование и имеющих множество связей с мировой финансовой элитой”, – говорит Виктор Ши, профессор Калифорнийского университета, специализирующийся на банковской политике Китая.



Бывший банкир в Morgan Stanley и Credit Suisse Group AG, Бао основал China Renaissance в 2005 году, заработав себе имя благодаря жесткому слиянию, которое привело к созданию службы такси Didi Global Inc. и гиганта по доставке еды Meituan. Его банк помог с 574 частными размещениями для компаний, включая Grab Holdings Ltd. и Kuaishou Technology , привлекая в общей сложности 41 миллиард долларов для компаний до листинга пять лет назад.



Согласно последнему промежуточному отчету, на конец июня 2022 года в управлении инвестициями компании находилось около 7,1 млрд долларов США.



