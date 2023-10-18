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Ирландия выделит палестинцам 13 млн евро
18.10.2023 21:07 Алина Груднева

Ирландия выделит палестинцам 13 млн евро

Ирландия выделит 13 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам.

Об этом объявил министр иностранных дел Мишель Мартин.

По его словам, эти деньги помогут ООН и другим организациям оказать необходимую поддержку "чрезвычайно уязвимому населению, особенно в Газе, которые сталкиваются с острыми проблемами".

"Мы являемся свидетелями трагических и шокирующих событий в Израиле и на оккупированной палестинской территории после отвратительного нападения ХАМАС на Израиль. Я неоднократно говорил, что необходимо гуманитарное прекращение огня для удовлетворения основных потребностей населения Газы. Крайне важно, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась тем, кто в ней нуждается", - сказал министр.

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