



Ирландия выделит палестинцам 13 млн евро

Ирландия выделит 13 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинцам.



Об этом объявил министр иностранных дел Мишель Мартин.



По его словам, эти деньги помогут ООН и другим организациям оказать необходимую поддержку "чрезвычайно уязвимому населению, особенно в Газе, которые сталкиваются с острыми проблемами".



"Мы являемся свидетелями трагических и шокирующих событий в Израиле и на оккупированной палестинской территории после отвратительного нападения ХАМАС на Израиль. Я неоднократно говорил, что необходимо гуманитарное прекращение огня для удовлетворения основных потребностей населения Газы. Крайне важно, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась тем, кто в ней нуждается", - сказал министр.