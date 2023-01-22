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Иранский риал побил очередной антирекорд
22.01.2023 22:10 Алина Груднева

Иранский риал побил очередной антирекорд

Иранский риал упал до рекордно низкого уровня относительно доллара на фоне санкций и жесткого экономического кризиса.

По данным Reuters, в субботу, 21 января, на неофициальном рынке доллар продавался за 447 тысяч риалов. К сравнению, за день до этого доллар можно было купить за 430 500.

"Риал потерял 29% своей стоимости с начала общенациональных протестов после смерти под стражей в полиции 22-летней Махсы Амини", - сказано в сообщении. 

Резкое падение местной валюты происходит на фоне подготовки со стороны Евросоюза четвертого пакета санкций против Ирана.

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