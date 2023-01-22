



Иранский риал побил очередной антирекорд

Иранский риал упал до рекордно низкого уровня относительно доллара на фоне санкций и жесткого экономического кризиса.



По данным Reuters, в субботу, 21 января, на неофициальном рынке доллар продавался за 447 тысяч риалов. К сравнению, за день до этого доллар можно было купить за 430 500.



"Риал потерял 29% своей стоимости с начала общенациональных протестов после смерти под стражей в полиции 22-летней Махсы Амини", - сказано в сообщении.



Резкое падение местной валюты происходит на фоне подготовки со стороны Евросоюза четвертого пакета санкций против Ирана.