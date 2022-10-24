



Иран продал России десятки газовых турбин

Иран заключил сделку по продаже России 40 газовых турбин собственного производства, о заключении сделки сообщил журналистам представитель министерства нефтедобычи и глава газовой компаний Реза Нушади.



Нушади не стал уточнять, когда Тегеран и Москва заключили сделку.



Более того, представитель не стал уточнять и сроки поставки турбин в РФ.



Он заявил, что Иран в настоящее время своими силами изготовляет до 85% оборудования, требуемого газовой промышленности.



"В условиях жестких санкций добыча в Иране удвоилась, а промышленные успехи страны не ограничиваются ракетами и беспилотниками", — заявил он, вероятно, намекая на поставки дронов-камикадзе в РФ.



Добавим, что накануне США, Германия, Великобритания и Франция призвали ООН расследовать использование Россией иранских дронов-камикадзе. В совместном письме к Генсеку ООН Берлин, Лондон и Париж заявили, что РФ использует иранские беспилотники “для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей”. Позже к заявлению присоединился Вашингтон.