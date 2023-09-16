



Иран о новых санкциях: лицемерие

Иран осудил новые санкции, введенные США, Великобританией, Канадой и Австралией по случаю годовщины смерти Махсы Амини, умершей после задержания полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.



Министерство иностранных дел Исламской Республики обозвало эти меры "вмешательством во внутренние дела страны".



"Санкции неэффективны. Смехотворные и лицемерные меры", - сказано в заявлении.



Напомним, накануне было объявлено, что четыре страны введут санкции против иранских чиновников. Под них попали министр культуры Исламской Республики, его заместитель, мэр Тегерана и представитель полиции нравов.