



Иран готов заменить для Европы российскую нефть

Иран готов заменить для Европы российскую нефть.



Как сообщает Bloomberg, Иран стремится заполнить пустоту, оставленную Россией на европейском рынке нефти.



По словам источников, знакомых со стратегией Ирана, государственный производитель нефти попытается вернуть клиентов в таких странах, как Греция, Италия, Испания и Турция, в случае ослабления санкций, направленных против его энергетической отрасли и экономики.



Отмечается, что ориентация Ирана на европейский рынок могла бы помочь ему справиться с усиливающейся конкуренцией в Азии, где наблюдается приток российских грузов со скидками.



Учитывая то, что приближается подписание ядерной сделки, Иран видит возможность заменить часть российской нефти, которую европейские нефтеперерабатывающие заводы больше не смогут покупать из-за санкций.



"Иранская нефть Heavy по качеству достаточно близка к российской нефти марки Urals и, наряду с иракской Basrah Medium, может служить альтернативой", - пишет Bloomberg.