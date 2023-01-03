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Иордания получила от ЕБРР кредит на строительство водовода Акаба-Амман
03.01.2023 21:39 Наталья Богинская

Иордания получила от ЕБРР кредит на строительство водовода Акаба-Амман

Правительство Иордании получило от Европейского банка реконструкции и развития кредит в размере 213 миллионов долларов на льготных условиях на строительство Национального водовода.

Проект строительства опреснительных установок в Акабском заливе Красного моря и водовода Акаба-Амман оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Его реализация призвана решить проблему водоснабжения Аммана, являющегося одним из самых быстрорастущих городов Ближнего Востока.

Согласно планам, Национальный водовод должен поставлять около 300 миллионов кубометров воды в год.

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