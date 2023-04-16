



Инвесторы вложили $538 млрд в денежные фонды за последние восемь недель

По данным Bank of America, опубликованным в пятницу, за последние восемь недель инвесторы перевели $538 млрд в фонды денежных средств, поскольку они спешно выводили деньги из банковских депозитов после краха Silicon Valley Bank.



BofA, ссылаясь на данные EPFR, сообщил, что за неделю до среды инвесторы вложили $51,6 млрд в фонды денежного рынка, так как отток средств продолжался.



Крах Silicon Valley Bank и другого кредитора среднего размера под названием Signature Bank вызвал шок на рынках в середине марта и поставил под сомнение безопасность американских банковских вкладов.



По мнению аналитиков BofA, катализатором большого движения в наличность стал отток $500 млрд из депозитов коммерческих банков за последние пять недель. Общий объем банковских депозитов сейчас составляет около $17,2 трлн, согласно данным Федеральной резервной системы.