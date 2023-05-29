



Инвесторы теряют интерес к израильским пищевым компаниям

В середине 2020 года, когда фондовые рынки оправились от первоначальной вспышки пандемии Covid, пищевые технологии стали одним из самых многообещающих секторов на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE). Это сфера, где каждый может понять конечный продукт (мед, мясо, молоко), а коммерческая стадия кажется вполне досягаемой.



В авангарде пищевых технологий стояли клонирующие компании (или “культивирующие”, как они сами себя называют) – пищевые компании, производящие пищу с использованием клеточных культур, процесса, имитирующего в лаборатории биологический процесс, происходящий в природе. Три таких компании попали в TASE путем слияния с существующими компаниями.



Первым, кто сделал это, был Meatech, ныне известный как Steakholder Foods , который пообещал разработку культивируемых мясных отрубов, за ним последовала компания Biomilk, ныне известная как Wilk Technologies, которая работает над выпуском кисломолочных продуктов, и Beeio Honey, которая производит мед по тому же принципу.



Однако после положительной реакции и первоначального роста цены акций изменили направление, что не совсем связано с негативными настроениями на рынках, охватившими все компании, которые все еще находятся в стадии развития во время резкого повышения процентных ставок.



Цены на акции всех трех компаний упали примерно на 90% по сравнению с рекордными уровнями двухлетней давности. Вероятность того, что эти компании смогут заменить продукты “из природы” по конкурентоспособной цене в ближайшем будущем не кажется высокой, несмотря на многие преимущества, которые вытекают из этого – возможность предоставлять необходимые продукты питания не нанося вреда окружающей среде и устраняя зависимость от истощающихся ресурсов планеты.



В прошлом, когда у инвесторов был аппетит к риску, компании, которые, казалось бы, находились на пороге коммерческого успеха, проводили размещение акций. Но когда оказывается, что до товарного продукта далеко, у фондового рынка возникают проблемы с обеспечением адекватного финансирования.