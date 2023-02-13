



Инвесторы обеспокоены кредитованием российских солдат европейскими банками

Российская схема предоставления кредитов военнослужащим, воюющим в Украине, и списания банками всего долга в случае их гибели или тяжелых ранений усугубила растущее давление на оставшихся зарубежных кредиторов покинуть российский рынок. Эти схемы вызвали критику не только со стороны Национального банка Украины, обратившегося к Raiffeisen, UniCredit и другим банкам с призывом прекратить бизнес в России, но и со стороны инвесторов, обеспокоенных любым влиянием на репутацию.



“Банки должны быть очень осторожными”, – считает Киран Азиз из норвежского пенсионного фонда KLP, владеющего акциями Raiffeisen и UniCredit. Эксперт предупреждает о серьезном риске использования банков “для финансирования войны другими способами”.



Эрик Кристиан Педерсон из Nordea Asset Management, в управлении которой находится более 320 миллиардов долларов, также обеспокоен присутствием Raiffeisen и UniCredit в России. По его мнению, требование о том, чтобы банки предоставляли солдатам платежные льготы, “иллюстрирует опасность работы в юрисдикциях, где компании могут быть принуждены к действиям, которые прямо противоречат их корпоративным ценностям”.



Банки реструктурировали в общей сложности 167 600 кредитов для военнослужащих или членов их семей на сумму более 800 миллионов евро в период с 21 сентября по конец прошлого года, свидетельствуют данные Центрального банка России.



Райффайзен заявил, что только 0,2% его российских кредитов затронуты “мораторием на кредиты, введенным правительством”, и эту сумму он назвал “незначительной”. У банка в общей сложности почти 9 миллиардов евро кредитов в России. В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере около 3,8 миллиарда евро, два из которых получено от ее бизнеса в России.



UniCredit заявил, что это правило является “обязательным в соответствии с федеральным законом для всех банков”. Из общей выручки банка в размере более 20 миллиардов евро в прошлом году на долю России пришлось более 1 миллиарда евро.



“Любая спекуляция на продолжающейся войне неприемлема и не соответствует нашему взгляду на ответственные инвестиции”, – считает представитель Swedbank Robur, одного из крупнейших инвесторов Скандинавии, имеющего доли в обоих банках.



Продолжающееся присутствие двух крупнейших европейских банков на российском рынке привлекает внимание регулирующих органов Европейского центрального банка ЕЦБ. Андреа Энриа, главный надзорный орган ЕЦБ, заявила, что окно для выхода "закрывается", потому что российские власти занимают более "враждебную" позицию.



Raiffeisen и UniCredit подтвердили, что ведут переговоры о России с ЕЦБ. UniCredit заявила, что “полностью и регулярно информирует ЕЦБ о нашей стратегии упорядоченного снижения риска нашего воздействия на Россию”. Иоганн Штробл, генеральный директор Raiffeisen, сообщил, что изучает варианты, хотя и отмечает, что любой шаг сложен, поскольку “банк не является сосисочным киоском, который можно закрыть в одночасье”.



Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 миллиардов евро, который предлагает место для размещения средств с меньшими санкционными рисками. Это означает, что у банков нет большого стимула для ухода из России, несмотря на давление регулирующих органов.



