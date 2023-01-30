



"Инвесторы бегут". Банкиры требуют немедленно остановить реформы Левина



В израильских СМИ продолжают раздувать истерию в связи со “страхами” “инвесторов” перед правовой реформой.



Газета Маарив сообщает, что “Израиль уже начал платить цену”.



Газета пишет, что страх перед результатами правовой революции вчера впервые выразились экономически, что напрямую отразилось на деньгах инвесторов. Акции пяти крупнейших банков потеряли в цене 6,5 миллиардов шекелей, после того как их фондовый индекс упал на бирже на 4,3%.



Общая рыночная стоимость акций банков упала ниже 150 миллиардов шекелей. Акции Апоалим, Леуми и Дисконт принадлежат пенсионным и резервным фондам для населения. Снижение было зафиксировано, несмотря на отсутствие угрозы стабильности банков. Причиной снижения стали появившиеся в конце недели сообщения о том, что владельцы вкладов забирают деньги из банков.



В выходные группа бизнесменов и банкиров встретилась с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, среди которых были генеральный директор Апоалим Дов Котлер, председатель правления Леуми Самар Хадж Яхья и генеральный директор Дисконт Ури Левин. На встрече Котлер сообщил, что "в последние дни произошел вывод депозитных средств из банков, не в больших масштабах и не из сектора высоких технологий".



Средства также изымались из дисконтного банка, и генеральный директор банка Дисконт Ури Левин обратился к Нетаниягу и сказал ему, что "невозможно игнорировать всех экономистов, которые выражают озабоченность по поводу этих шагов. Вы должны немедленно остановиться и продвинуть изменения по соглашению".