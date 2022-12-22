



Инвестор покупки Twitter рассчитывает преумножить свои вложения в пять раз

Aliya Capital Partners LLC, один из крупнейших инвесторов, присоединившихся к покупке Илоном Маском компании Twitter Inc за $44 млрд, что рассчитывает заработать в пять раз больше своих денег, несмотря на проблемы соцсети.



Twitter теряет рекламодателей после того, как Маск уволил более половины из 7500 сотрудников и начал часто менять решения в отношении политики модерации платформы.



Компания Aliya, управляющая состоянием богатых семей в Майами, которая инвестировала $360 млн вместе с Маском в покупку Twitter, заявила, что, по ее мнению, Маск сможет извлечь выгоду из 229 млн ежедневных активных пользователей Twitter, которые "исторически были недостаточно монетизированы".



В то же время банки, финансировавшие выкуп Twitter, не уверены в хотя бы возврате своих вложений и пытаются продать свою долю кредитным инвесторам, что подчеркивает усугубившиеся финансовые проблемы Twitter под руководством Маска.