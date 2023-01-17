



Инвестор из США купил землю Греческого Православного Патриархата в Иерусалиме

Американский инвестор и застройщик Гэри Барнетт купил землю Греческого Православного Патриархата за 750 миллионов шекелей у ее нынешних владельцев, Nayot Komemiyut Investments.



На этой земле расположены около 1000 единиц жилья и пятизвездочный отель Inbal в районах Тальбия, Рехавия и Найот. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Отмечается, что еврейский национальный фонд (KKL-JNF) владеет арендой земли до 2052 года, но постановление суда в прошлом году позволило Nayot Komemiyut начать взимать арендную плату с арендаторов земли.



Жители этого района опасаются, что через 30 лет срок аренды KKL истечет, и новый владелец потенциально может потребовать, чтобы жильцы покинули свои дома.



Новый владелец Барнетт, президент и основатель Extell Development Company, назвал сделку "беспроигрышной ситуацией для Государства Израиль, города Иерусалима, Extell и жителей".



"У нас отличная репутация в сложных проектах в США... Мы будем относиться к арендаторам в Иерусалиме с таким же уважением и справедливостью, как и во всех наших проектах. Этот проект укрепит связи Extell с израильским рынком и будет способствовать развитию центрального Иерусалима", - заявил он.