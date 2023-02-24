



Инвестиции в Ларнаку на Кипре в 2023 году: разбираем возможности города

Согласно статистике в 2022 году городами-лидерами на рынке недвижимости Кипра стали Лимассол и Никосия. Неожиданно для многих третье место заняла Ларнака, обогнав Пафос по количеству сделок. В последние несколько лет многие инвесторы рассматривают возможность вложения средств в Ларнаку, поскольку она стабильно развивается, а возможности по инвестированию регулярно увеличиваются. В этой статье мы расскажем о причинах, по которым стоит инвестировать в Ларнаку в 2023 году.

Потенциал города

За последние пять лет другие крупные города Кипра насытили свои инвестиционные рынки. Что касается Ларнаки, ее рынок растет с каждым месяцем. Сравнивая ее с другими городами Кипра, можно заметить, что инвестирование здесь менее затратное, что приводит к более высокой доходности ваших инвестиций.

Ларнака манит инвесторов и застройщиков за счет доступной земли для строительства амбициозных проектов, таких как роскошные отели, многоэтажные жилые дома и рекреационные объекты. Недвижимость в Лимассоле и Никосии считается слишком дорогой по сравнению с доступностью, которую предлагает Ларнака.

Увеличение количества объектов инфраструктуры

В марте 2020 года было достигнуто соглашение о реконструкции существующей пристани для яхт и порта Ларнаки. Это крупнейший инфраструктурный проект такого рода на Кипре.

Появление новой пристани для яхт обещает современную жилую экосистему. Инвесторы, желающие обеспечить более высокую рентабельность инвестиций, приобретают недвижимость уже сейчас, ведь в ближайшие годы цена за квадратный метр значительно вырастет.

На новой пристани расположены многочисленные высотные жилые комплексы и роскошные виллы, окруженные зелеными насаждениями и рекреационными зонами. Находящиеся рядом школы и колледжи создают экосистему, в которой жители найдут все необходимое в нескольких минутах ходьбы.

Развивающийся рынок аренды

Ларнака — популярное место для туристов. Многие инвесторы превратили инвестиционные объекты недвижимости в жилье для отдыха и жизни. Существует множество инвестиционных возможностей для приобретения или развития недвижимости для сдачи ее в аренду.

В новой пристани планируется создать многоэтажные элитные комплексы для оживления туристического сектора с многочисленными объектами коммерческой недвижимости, включая:

роскошные курорты;

пятизвездочные отели;

изысканные рестораны;

торговые центры.

Город набирает популярность, поскольку местные жители и иностранцы переезжают сюда для работы, учебы и проживания. Увеличение числа переселенцев приводит к еще большему росту рынка аренды.

Если вы ищете объекты от проверенных застройщиков, стоит подобрать недвижимость в Ларнаке на сайте SPM Real Estate. На сервисе представлен каталог выгодных для инвестиций проектов. Компания помогает с оформлением документов и завершением сделки по покупке недвижимости. Команда экспертов компании живет на Кипре больше 10 лет, досконально знает внутренний рынок и может превратить объект в выгодную бизнес-модель.

Перспективы бизнеса в Ларнаке

Лимассол и Никосия — основные бизнес-хабы острова. Здесь сосредоточено наибольшее количество штаб-квартир международных корпораций, эти города предпочитают юридические и консалтинговые компании и другие коммерческие организации.

Пока рано говорить, что в Ларнаке увеличилось присутствие бизнеса, но к этому есть все предпосылки. В городе находится международный аэропорт, главный на острове. Локация подходит для тех, кому важна международная логистика. Вместе с развитием инфраструктуры и постройкой новых объектов можно ожидать появление крупных бизнес-игроков в городе.

У Ларнаки впереди перспективное инвестиционное будущее. Уже сейчас многие инвесторы вкладываются в недвижимость, чтобы получить высокую доходность в ближайшие несколько лет.