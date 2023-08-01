



Инвестиции в израильский технологический сектор резко снизились

Инвестиции в израильские технологические стартапы резко упали в первой половине 2023 года, заявил сегодня израильский обозреватель технологической отрасли. Причиной этому названа судебная реформа.



Start-Up Nation Central, некоммерческая организация, занимающаяся отслеживанием и взаимодействием с израильской технологической индустрией, сообщает, что в первой половине 2023 года по сравнению со второй половиной 2022 года частное финансирование израильских технологий сократилось на 29%, а участие инвесторов резко снизилось. Первичные публичные предложения, слияния и поглощения также достигли пятилетнего минимума.



Организация заявляет, что неопределенность в Израиле из-за пересмотра судебной системы “уже ощущается такими показателями, как снижение сбора средств и меньшее количество новых израильских стартапов”.



Янив Лотан, вице-президент Start-Up Nation Central, говорит, что корреляция между пересмотром судебной системы и нерешительностью инвесторов очевидна. Он говорит, что хотя инвестиции в технологии в США и во всем мире за последний год стабилизировались, за тот же период “здесь, на израильском рынке высоких технологий, мы наблюдаем продолжающуюся тенденцию к снижению”.



Сектор высоких технологий Израиля является основным двигателем экономики страны, составляя половину экспорта. В нем работают десятки тысяч человек, а его начинающие компании привлекли миллиарды долларов инвестиций за последние десятилетия.



“В конце концов, рынкам не нравится неопределенность”, — говорит Лотан.



Отчет опубликован через неделю после того, как коалиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу приняла закон, который ослабляет надзор Верховного суда справедливости за решениями правительства, что является ключевой частью предлагаемой правительством судебной реформы.





